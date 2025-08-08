Меню
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько

8 августа 2025 14:44
Фильм должен был стать чудесным спасением для Marvel, но самого чуда пока еще не случилось.

Последние несколько лет стали настоящим испытанием для Marvel, которая когда-то и вовсе не знала горя, зарабатывая миллиарды чуть ли не на каждом из своих новых фильмов.

Что-то пошло не так практически сразу после выхода уже культового супергеройского боевика «Мстители: Финал» — только в прошлом году Marvel выпустила сразу несколько худших проектов в своей истории. Потому вся надежда легла на перезапуск «Фантастической четверки», а промо-кампания картины настигала пользователей сети буквально повсюду — и даже тех, кто вообще не фанатеет от супергеройских историй.

Спустя всего неделю после выхода в прокат «Фантастическая четверка: Первые шаги» каким-то образом показала далеко не те результаты, которые так ждали в Marvel — и причин на то несколько.

Зачем идти в кинотеатр, если можно просто дождаться выхода «Фантастической четверки» в «цифре»?

На прошлой неделе показатели новинки в кинопрокате упали аж на 66% по сравнению с изначальными результатами, а потому такой вопрос в этом отношении тоже имеет свой смысл.

Если раньше поход в кинотеатр на очередной супергеройский фильм был своего рода традицией для фанатов, пандемия 2020 года внесла свои коррективы — студии начали все чаще выпускать свои проекты непосредственно на стриминге, а в «цифре» новинки кинопроката появляются уже спустя месяц после премьеры.

Новая «Фантастическая четверка» просто оказалась не тем, чего ждали поклонники — не опять, а снова

Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Хотя еще за несколько дней до премьеры критики в один голос утверждали, что знаменитая семья из вселенной Marvel наконец-то получит достойную киноадаптацию, супергеройская студия снова где-то промахнулась — по крайней мере, так утверждают многие зрители, которые назвали «Первые шаги» скукотой с ужасной концовкой.

Некоторые также списывают внезапный неуспех «Фантастической четверки» на то, что люди просто-напросто устали от бесконечного круга супергеройских блокбастеров, которые, как ни странно, для многих зрителей выглядят абсолютно одинаковыми.

Эту теорию, однако, опровергает новый «Супермен» от Джеймса Ганна — фильм с момента своего выхода в прокат заработал около 560 миллионов. В копилке у «Фантастической четверки» же пока что только 370 миллионов — что тоже неплохо, но недостаточно для того, чтобы окупить бюджет и принести Marvel прибыль.

Кстати, если вы уже успели оценить новую «Фантастическую четверку», самое время пересмотреть лучшие проекты, которые когда-либо создавали в Marvel — о пятерке лидеров уже рассказали в этой подборке.

Фото: Кадры фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
