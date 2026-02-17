Оповещения от Киноафиши
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами

17 февраля 2026 17:09
Эксклюзивно для «Киноафиши» психолог объяснил, как и из-за чего изменились боевики за последние годы.

Ещё недавно главный герой боевика – это гора мышц с каменным лицом, пушкой наперевес и минимумом слов. Сегодня всё иначе – даже такие столпы жанра, как Джейсон Стэйтем, в последних фильмах заметно смещают акценты.

Роли в «Убежище» – показательный пример. Судя по отзывам, амплуа у Стэйтема вроде бы то же: брутальный мужик в эпицентре событий. Но зрители отмечают: Стэйтем стал более вдумчивым, его герой рефлексирует, а экшен уходит на второй план, уступая место внутренней драме.

Почему это происходит? Откуда этот тренд – делать крутых парней не просто машинами для убийств, а людьми с головой и душой? Чтобы разобраться в вопросе, мы поговорили с психологом Андреем Зберовским.

Цифровой мир не оставляет выбора

Попробуйте сегодня представить героическую перестрелку посреди мегаполиса. Красиво, зрелищно, но хотя бы на минуту включите логику.

Всё происходящее зафиксируют десятки камер – городских, в телефонах прохожих, в автомобильных регистраторах. После такого герою просто некуда скрыться, полиция приедет раньше, чем стихнет эхо выстрелов.

Современный зритель это понимает, даже на подсознательном уровне.

«Показывать героизм на улицах, когда всё вокруг оцифровано, а потом игнорировать полицию и аресты – значит врать зрителю в глаза. Это противоречит реальности, которую мы знаем.

Поэтому правдоподобные боевики уходят от публичной жестокости. Герою теперь нужно побеждать умом, изобретательностью, IT-навыками, а не просто мощными бицепсами.

Физическая сила перестала быть главным козырем», – подчеркивает Зберовский.

Герои взрослеют вместе со зрителем

Посмотрите на лица главных действующих звезд современного экшена. Тому Крузу за шестьдесят, Лиаму Нисону – за семьдесят, самому Стэйтему неумолимо близится шестой десяток.

Сталлоне и Шварценеггер и вовсе разменяли восьмой десяток. Киноиндустрия зеркалит реальность: население развитых стран стареет, и герои на экране тоже.

«Это объективный процесс: средний возраст киногероя неуклонно ползёт вверх. Мы видим это десятилетиями. Но человек в возрасте не может носиться по крышам и махать кулаками три часа без перерыва. Ему это просто не нужно для убедительности.

Такой герой вынужден больше размышлять, говорить афоризмами, выдавать философские рассуждения. Он дерётся реже, но каждое его действие становится весомее.

Это не слабость, а естественная эволюция образа», – отмечает эксперт.

Психология стала мейнстримом

Тренд на осознанность, рефлексию и душевные терзания давно вышел из кабинетов психотерапевтов и заполонил всё вокруг — от соцсетей до большого кино.

Современный зритель вырос, он хочет видеть на экране не просто картонного героя, а личность с мотивацией, страхами и сомнениями. Даже если эта личность умеет сворачивать горы.

«Психологизация кино – прямое следствие моды на психологию в обществе. Это мейнстрим, от которого не уйти. Добавьте сюда развитие искусственного интеллекта и общий рост интеллектуального уровня населения: всовокупности эти факторы диктуют свои правила.

Современный герой боевика – это человек, который сначала думает и разговаривает, а только потом, если совсем прижмёт, может и подраться. Но драка теперь – финальный аккорд, а не основное содержание», – заключил Зберовский.

Фото: Кадр из фильма «Убежище» (2026)
Ольга Назарова
