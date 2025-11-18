Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше

Меню
18 ноября 2025 14:15
Фильм установил рекорд, но до успеха еще далеко.

2025-й стал одним из самых насыщенных для поклонников Стивена Кинга. На экраны вышли сразу четыре полнометражных фильма и два сериала — «Институт» и приквел «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Но больше всего внимания привлекла новая версия «Бегущего человека» — антиутопия Эдгара Райта по роману, который Кинг когда-то выпустил под псевдонимом Ричард Бахман. И именно она, вопреки мрачным прогнозам, поставила рекорд.

Самый громкий старт года

«Бегущий человек» вышел 14 ноября и собрал на старте (за первые выходные) 17 млн долларов — лучший дебют среди экранизаций Кинга в 2025-м.

Для сравнения:

На фоне остальных релизов даже такие цифры выглядят внушительно, хотя до успеха еще далеко. Аналитики ждали не меньше 20 млн. И дело не только в амбициях, а в невероятно высоком бюджете.

Он ставит под угрозу окупаемость

110 млн долларов — столько потратили на производство «Бегущего человека» (даже на культовый «Оно» потребовалось меньше) . Это самый дорогой кинг-адоптейшн года и один из самых затратных проектов Эдгара Райта. На фоне космических расходов стартовые цифры выглядят скромно, особенно учитывая конкурента, который вышел в тот же день.

К сожалению, «Иллюзия обмана 3» перетянула внимание зрителей. Третья часть популярной криминальной франшизы собрала в США 21,3 млн и заняла первое место в прокате. В общей сумме у нее в копилке уже 28,2 млн.

Совпадение дат релиза не сыграло в пользу «Бегущего человека»: зрители массово выбрали долгожданный триквел, а не мрачную антиутопию Кинга.

К мировой кассе «Бегущего человека» тоже есть вопросы — 28,2 млн при бюджете 110 млн выглядят тревожно. Тем не менее фильм все еще может стать самым кассовым проектом по Кингу в 2025-м, если удержит темп.

На данный момент топ выглядит так:

  • «Обезьяна» — 68 млн (бюджет 10 млн),
  • «Долгая прогулка» — 62 млн (бюджет 20 млн),
  • «Бегущий человек» — 28,2 млн (бюджет 110 млн),
  • «Жизнь Чака» — 19 млн (бюджет 25 млн).

Зрители приняли фильм теплее критиков: на Rotten Tomatoes — 65% от критиков, 80% от зрителей. Картина явно нашла свою аудиторию — и в первую очередь среди тех, кто скучал по антиутопиям в духе «Голодных игр».

Глен Пауэлл, сыгравший главную роль, получил больше всего похвал — критики отмечают, что он вытягивает на себе половину фильма.

Уже сейчас можно сказать: Эдгар Райт снял самый масштабный кинговский проект года и обеспечил себе громкий старт. Пусть даже победа вышла не такой уверенной, как хотелось бы.

Ранее мы писали: Финал гораздо лучше, чем в книге, но остальное...: чем фильм «Долгая прогулка» отличается от шедеврального романа Кинга

Фото: Кадры из фильма «Долгая прогулка» (2025 г.), «Бегущий человек» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
