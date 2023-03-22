Новая цензура: сколько сегодня сцен можно вырезать из «Кавказской пленницы»

Цензура существовала во все времена, и сегодняшняя эпоха не исключение. Особенно остро этот вопрос стоит для иностранных режиссеров, которым необходимо соблюдать политкорректность. Но что было бы, если бы комедия Гайдая «Кавказская пленница» вышла в наше время? Дотошные западные кинопрокатчики покромсали бы половину фильма. И вот почему.

В самом начале картине мы видим, как «жестоко» Шурик обходится с ишаком, который отказывался идти дальше. Суровые иностранные цензоры пришли бы в ужас от такого. Второй момент — сцена, где Шурик следует за Ниной на ишаке. Такое поведение иностранцы расценили бы как преследование девушки, что в некоторых странах является уголовным преступлением. Следующая сцена, которую бы вырезали цензоры, — это похищение Нины. Но фильм Гайдая оправдывает лишь то, что это злодеяние совершили отрицательные герои.

И, конечно, отдельную критику получила бы сцена с Бывалым, где персонажу делают укол. Цензоры узрели бы в этом моменте высмеивание полных людей, что противоречит нынешней западной тенденции. О «грехах» Гайдая рассказали авторы портала Maxim .