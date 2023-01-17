Новая Бузова: реакция россиян на клип сестры Димы Билана поражает единодушием

Младшая сестра Димы Билана Анна всерьез взялась за свою сольную карьеру. В копилке певицы появился новый клип, премьера которого наделала в Сети немало шума.

Исполнительница взяла себе псевдоним Otana. К слову, ранее она жила в США, но теперь вернулась на родину в надежде покорить российский шоу-бизнес. Правда, пока удача не на ее стороне.

Россияне не торопятся рукоплескать родственнице победителя «Евровидения-2008». Все потому, что Анна напомнила слушателям другую певицу, вокальный талант которой вызывает большие сомнения.

Сестру Билана назвали новой Ольгой Бузовой, что вряд ли можно считать высокой оценкой ее творчества. В Сети можно найти массу комментариев с критикой в адрес Анны.