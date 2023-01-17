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Новая Бузова: реакция россиян на клип сестры Димы Билана поражает единодушием

17 января 2023 18:30
Новая Бузова: реакция россиян на клип сестры Димы Билана поражает единодушием

Артистку подняли на смех.

Младшая сестра Димы Билана Анна всерьез взялась за свою сольную карьеру. В копилке певицы появился новый клип, премьера которого наделала в Сети немало шума.

Исполнительница взяла себе псевдоним Otana. К слову, ранее она жила в США, но теперь вернулась на родину в надежде покорить российский шоу-бизнес. Правда, пока удача не на ее стороне.

Россияне не торопятся рукоплескать родственнице победителя «Евровидения-2008». Все потому, что Анна напомнила слушателям другую певицу, вокальный талант которой вызывает большие сомнения.

Новая Бузова: реакция россиян на клип сестры Димы Билана поражает единодушием

Сестру Билана назвали новой Ольгой Бузовой, что вряд ли можно считать высокой оценкой ее творчества. В Сети можно найти массу комментариев с критикой в адрес Анны.

«Еще одна сильно одаренная», «Хуже не бывает», «Сцену засорять пришла», «Под Бузову корчит», «Оглохнуть можно от такой музыки», — подытожили интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, кадр из клипа
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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