Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа

Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа

31 августа 2025 09:25
Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа

Фанаты Поттерианы могли заметить еще одного члена семейства Уизли только на фотографии в третьем фильме франшизы.

Хотя поначалу мало кто поддержал идею студии HBO, которая прямо сейчас занимается созданием сериала по вселенной «Гарри Поттера», сейчас вопросов к грядущей адаптации уже намного меньше — все потому, что именно сериал обещает стать куда более интересной экранизацией книг Джоан Роулинг.

Шоу планируют растянуть на как минимум десятилетие, адаптируя каждую из книг серии в отдельный сезон — это и подкупает поклонников романов, который в один голос утверждали, что фильмы выкинули из сюжета как минимум половину событий и важных деталей.

Теперь же новая будущая адаптация обещает осуществить давние мечты фанатов Поттерианы, которые так и не дождались появления на экране еще одного из братьев Уизли — а он, между прочим, самый интересный из всех.

В сериале по «Гарри Поттеру» наконец покажут Чарли Уизли

Об этом недавно сообщила сама компания HBO в своих соцсетях, написав, что, хотя Чарли пока и застрял в Румынии, скоро он отправится помогать младшему брату Рону и его новому другу Гарри Поттеру. Чарли — второй ребенок в большом семействе Уизли и младший брат Билла Уизли, но сам Чарли, в отличие от старшего брата, упоминается и в книгах, и тем более в фильмах куда реже из-за того, что уже давно не навещает семейное гнездо.

В экранизациях романов Роулинг Чарли появился только один раз, и то буквально на пару секунд — его можно увидеть на семейном фото, которое мелькает в одном из кадров «Гарри Поттера и узника Азкабана». Тем не менее, все остальные его появления в книгах в фильмы так и не попали, что напрямую сказалось на сжатом по сравнению с романами сюжете.

Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа

Чарли Уизли — один из самых необычных персонажей во вселенной «Гарри Поттера»

Из-за того, что сам Чарли не так часто видится с семьей, узнать что-то большее о его характере просто невозможно, однако некоторые факты о его жизни поклонникам романов все-таки известны. Так, Чарли занимается тренировкой драконов, борется против Пожирателей Смерти и известен в Хогвартсе как капитан команды на Чемпионате мира по квиддичу.

Кроме того, Чарли любит вязать, отличается хорошим чувством юмора и не раздумывая отправляется на помощь младшему брату Рону в «Гарри Поттере и философском камне», который и ляжет в основу первого сезона сериала.

Кстати, грядущий сериал может рассказать много чего нового о Северусе Снейпе — о том, какие детали жизни героя не попали в оригинальную кинофраншизу, можно почитать здесь.

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида «В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида Читать дальше 1 сентября 2025
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас Читать дальше 28 августа 2025
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог «Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог Читать дальше 28 августа 2025
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Читать дальше 1 сентября 2025
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Читать дальше 1 сентября 2025
Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране Читать дальше 1 сентября 2025
С этим актером Энтони Хопкинс ни за что не сыграет в еще одном фильме — а тому работать с Хопкинсом было одно удовольствие С этим актером Энтони Хопкинс ни за что не сыграет в еще одном фильме — а тому работать с Хопкинсом было одно удовольствие Читать дальше 1 сентября 2025
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем «Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем Читать дальше 1 сентября 2025
От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова От пародии на «Чужого» до самой горькой серии с псом Фрая: 10 самых лучших эпизодов «Футурамы», которые хочется пересматривать снова и снова Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше