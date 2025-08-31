Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа

Хотя поначалу мало кто поддержал идею студии HBO, которая прямо сейчас занимается созданием сериала по вселенной «Гарри Поттера», сейчас вопросов к грядущей адаптации уже намного меньше — все потому, что именно сериал обещает стать куда более интересной экранизацией книг Джоан Роулинг.

Шоу планируют растянуть на как минимум десятилетие, адаптируя каждую из книг серии в отдельный сезон — это и подкупает поклонников романов, который в один голос утверждали, что фильмы выкинули из сюжета как минимум половину событий и важных деталей.

Теперь же новая будущая адаптация обещает осуществить давние мечты фанатов Поттерианы, которые так и не дождались появления на экране еще одного из братьев Уизли — а он, между прочим, самый интересный из всех.

В сериале по «Гарри Поттеру» наконец покажут Чарли Уизли

Об этом недавно сообщила сама компания HBO в своих соцсетях, написав, что, хотя Чарли пока и застрял в Румынии, скоро он отправится помогать младшему брату Рону и его новому другу Гарри Поттеру. Чарли — второй ребенок в большом семействе Уизли и младший брат Билла Уизли, но сам Чарли, в отличие от старшего брата, упоминается и в книгах, и тем более в фильмах куда реже из-за того, что уже давно не навещает семейное гнездо.

В экранизациях романов Роулинг Чарли появился только один раз, и то буквально на пару секунд — его можно увидеть на семейном фото, которое мелькает в одном из кадров «Гарри Поттера и узника Азкабана». Тем не менее, все остальные его появления в книгах в фильмы так и не попали, что напрямую сказалось на сжатом по сравнению с романами сюжете.

Чарли Уизли — один из самых необычных персонажей во вселенной «Гарри Поттера»

Из-за того, что сам Чарли не так часто видится с семьей, узнать что-то большее о его характере просто невозможно, однако некоторые факты о его жизни поклонникам романов все-таки известны. Так, Чарли занимается тренировкой драконов, борется против Пожирателей Смерти и известен в Хогвартсе как капитан команды на Чемпионате мира по квиддичу.

Кроме того, Чарли любит вязать, отличается хорошим чувством юмора и не раздумывая отправляется на помощь младшему брату Рону в «Гарри Поттере и философском камне», который и ляжет в основу первого сезона сериала.

