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Ностальгия: сложный тест на знание фильмов СССР

9 октября 2023 07:15
Ностальгия: сложный тест на знание фильмов СССР

Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с советским кинематографом.

В Советском Союзе развитию кинематографа уделялось особое внимание. Телевизоры были далеко не в каждом доме, поэтому граждане в свободное время шли в кинотеатры, где обязательно показывали какую-нибудь новинку. Каждый год журналы, посвященные кинематографическому искусству, подводили итоги и называли лидеров проката. За всю историю кино в СССР самым кассовым стал фильм “Пираты ХХ века”, вышедший на экраны в 1980 году. Картина была готова к запуску в кинотеатрах годом раньше, однако худсовет забраковал ее. Мол, слишком уж много драк, крови, жестокости... Премьера состоялась благодаря генсеку СССР Леониду Брежневу. Он регулярно просматривал только что снятые ленты, и однажды ему привезли для просмотра “Пиратов ХХ века”. Брежнев остался в восторге от советского боевика и дал добро на показ в кинотеатрах. В общей сложности киноленту посмотрели 87,6 миллиона зрителей. На второй позиции оказалась оскароносная картина “Москва слезам не верит” (84,4 млн зрителей), на третьем - культовая “Бриллиантовая рука” (76,7 млн зрителей). Можете ли вы назвать себя знатоком советского кино? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.

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Фото: заставка «Мосфильм»
Елена Королева
Елена Королева
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