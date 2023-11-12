Ностальгический тест: сможете вспомнить, из какого фильма Эльдара Рязанова эти фразы?

В мир кинематографа Эльдар Рязанов попал практически случайно. Он мечтал стать моряком, объехать весь земной шар, а после написать увлекательную автобиографическую книгу о своих приключениях. В 16 лет Рязанов сдал экзамены экстерном и отправил документы на поступление в Одесское мореходное училище. Однако в тот момент учебное заведение находилось в эвакуации, скорее всего, письмо от юноши из Москвы где-то затерялось и ответа он не получил. За компанию с приятелем Эльдар Рязанов отправился на вступительные испытания во ВГИК, и, к своему удивлению, стал студентом режиссерского факультета. В 1955 году совместно с Сергеем Гуровым он снял свою первую картину — музыкальное ревю «Весенние голоса». В дальнейшем Рязанов планировал работать на серьезными драматическими фильмами, но директор «Мосфильма» Иван Пырьев разглядел в нем талант комедиографа и предложил сценарий «Карнавальной ночи». После долгих уговоров Эльдар Рязанов сдался. Любопытно, что получившаяся кинолента не произвела никакого впечатления на худсовет, но когда фильм вышел на экраны, стало понятно — «Карнавальная ночь» полюбилась зрителям.

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