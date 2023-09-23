Ностальгический тест: помните ли вы кино эпохи 90-х?

“Лихие 90-е”, как и другие периоды в истории страны, обладали своими уникальными “приметами”. Различные интернет-издания регулярно публикуют рейтинги явлений и вещей, без которых нельзя представить себе то или иное десятилетие. Среди основных признаков 1990-х все в один голос называют продукты, хлынувшие на отечественный рынок. Например, большим спросом у населения пользовались растворимые напитки. В маленьком пакетике находился сухой продукт, который необходимо было развести водой. Получалась сладкая вода, вполне способная заменить собой сок или газировку. В магазинах можно было найти много разновидностей сухих напитков, каждый мог выбрать то, что ему по вкусу. Еще одним трендом 90-х были жвачки с вкладышами. Раньше их привозили из-за границы те, кто ездил за рубеж в командировки или в качестве туриста. После распада СССР жвачки, как и соки, в изобилии появились на прилавках магазинов. Особым шиком были вкладыши - картинки, которые можно было коллекционировать или наклеивать на тетрадки, дневники, пеналы и т.д. Некоторые из этих "примет" отразились и на кинематографе той эпохи. Как хорошо вы помните кино “лихих 90-х”? Пройдите наш тест и проверьте себя.

Показать полностью