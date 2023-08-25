Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?

Советские мультфильмы - это настоящий культурный феномен. С таким утверждением согласны не только отечественные зрители, но и зарубежные. В 2021 году на Международном анимационном фестивале “Лапута”, который проходил в Токио, были названы 150 лучших мультфильмов всех времен и народов. Всего в список попали 14 советских и российских мультфильмов, а один из них занял в рейтинге почетную первую строчку. Речь идет, конечно же, о “Ежике в тумане” режиссера Юрия Норштейна. Мультик сделан в непривычной для иностранцев манере, совершенно не похожей, например, на диснеевскую, но эта особенность как раз таки и делает его настоящем произведением искусства. На второй строчке в рейтинге мировых кинокритиков расположился еще один мультфильм, созданный Норштейном - “Сказка сказок”. Некоторые эксперты сравнивают его с фильмами Тарковского и творениями Пабло Пикассо. Кроме того, в список 150 лучших мультфильмов вошли “Снежная королева” Льва Атаманова (17 место), серия мультиков про Крокодила Гену и Чебурашку режиссера Романа Качанова (42 место), “Жил-был пес” Эдуарда Назарова (65 место) и другие.

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