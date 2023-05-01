«Носатую милиционершу» из хита 90-х сыграла красавица: не поверите, что с ней стало

Теперь это совсем другой человек.

Фильм 90-х «Не хочу жениться!» имел огромный зрительский успех. Наверняка многие вспомнят «носатую милиционершу», которую повстречал на своем пути главный герой. Такую яркую и отталкивающую внешность крайне трудно забыть. А ведь эту неприятную особу сыграла настоящая красавица — Светлана Рябова.

Актриса прославилась после выхода картины «Не ходите, девки, замуж». Затем последовали и другие работы, самой известной из которых стала лента «Ты у меня одна». Рябова проникновенно сыграла роль Ани Коливановой — девушки, беззаветно влюбленной в дядю Женю, героя Александра Збруева. После этого фильма очаровательная Светлана Леонидовна попала в список самых красивых актрис страны.

Внешность Рябовой всегда была объектом внимания и обсуждения. Миловидная блондинка с выразительными глазами покорила всю мужскую аудиторию своим нежным образом. Но с годами внешность актрисы претерпела изменения.

62-летняя Светлана Леонидовна теперь не та изящная девушка. Она поправилась, и ее фигура стала тучной. Кроме того, актриса выбрала естественное старение без пластики и уколов. Одна часть поклонников обвиняет Рябову в том, что она себя запустила, а другая — поддерживает ее выбор.