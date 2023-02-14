Нос не выправился: гляньте, что стало с 49-летней дочерью Геннадия Хазанова (фото)

Геннадий Хазанов вполне может гордиться своей единственной дочерью Алисой. Когда наследница артиста была еще совсем маленькой, он узрел в ней существенный недостаток, который не стал преградой на пути ни к счастью, ни к успеху.

Когда малышка лежала в своей кроватке, Хазанов часто вставал рядом и разглядывал кроху. В один из таких моментов няня Алисы призналась артисту, что дочь сильно на него похожа —особенно она выделила глаза, лоб и щеки. Тогда Геннадий Викторович поинтересовался, похож ли нос. Помощница не растерялась и успокоила знаменитость, что нос обязательно выправится.

Нос Алисы Хазановой так и не выправился, но ее это совсем не беспокоит. Напротив, она гордится горбинкой, доставшейся ей от отца. К тому же необычная внешность никогда не мешала ей добиться своего — в свои 49 лет звезда выглядит просто великолепно.

Дочь Хазанова решила быть балериной — восемь лет танцевала в Большом театре, пожелала стать актрисой — снялась в фильме Николая Хомерики «Вдвоем», а затем вышла и на театральную сцену. Впоследствии звездная наследница примерила на себя роли режиссера, сценариста и продюсера, выпустив фильм на английском языке «Осколки». В будущем она планирует представить на суд зрителей и другую картину, но уже на русском.

Наладила Алиса Хазанова и личную жизнь. Ее первым мужем стал швейцарский финансист Давид Бауман — ему артистка подарила двух дочек. В 2015 году она вышла замуж за юриста Дмитрия Шохина, с которым счастлива в браке и по сей день.