«Нос на семерых рос»: какой выросла дочь Хмельницкой и Кеосаяна (фото)

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа. В их браке родились две дочери: старшей Александре уже исполнилось 28 лет, а младшей Ксении пока только 12. Взрослая наследница пошла по стопам отца. В Нью-Йорке она окончила университет, получив специальность режиссера. Александра уже сняла несколько короткометражных лент и часто работает вторым постановщиком на фильмах Кеосаяна. Девушка избегает публичности, хоть и ведет соцсети. Сама Алена тоже иногда выкладывает в аккаунт их общие снимки.

После таких кадров комментаторы делятся на два лагеря. Одни считают, что Александра стала такой же красавицей, как ее мать.

«Какие у вас прекрасные глаза», «Как мама, невероятная», «Очень на маму похожи — всю красоту от нее взяли», — отметили пользователи.

А недоброжелатели находят немало недостатков во внешности Хмельницкой и ее дочери. По их мнению, красота актрисы сильно преувеличена.