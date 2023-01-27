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Нос на пол-лица и нескладная фигура: гляньте, какой стала дочь Любови Полищук

27 января 2023 14:00
Нос на пол-лица и нескладная фигура: гляньте, какой стала дочь Любови Полищук

Звезде пришлось кардинально поменять свой образ.

Дочь Любови Полищук Мариэтта пошла ее стопам и стала востребованной артисткой. Скоро поклонники увидят знаменитость в новом проекте, где она сыграла главную роль.

В начале февраля на экраны выйдет байопик «Раневская». Актрису, которая могла бы воплотить легендарную Фаину Георгиевну, искали в течение нескольких месяцев. В итоге выбор был сделан в пользу 38-летней наследницы Полищук. Перед Мариэттой Сергеевной встала поистине непростая задача, поскольку это первый художественный фильм об именитой актрисе, так как прежде о ней снимали лишь документальные проекты.

Нос на пол-лица и нескладная фигура: гляньте, какой стала дочь Любови Полищук

И хоть премьера картины еще не состоялась, можно предположить, что в образ Цигаль-Полищук вжилась на все сто процентов. В Сеть утекли кадры, на которых актриса предстала в облике знаменитой коллеги по цеху — она обзавелась носом на пол-лица, который так не любила Раневская, и нескладной фигурой.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Раневская», 2023
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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