Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

Слай вернется на экраны уже через пару недель.

До премьеры третьего сезона «Короля Талсы» остались буквально считанные дни — старт намечен на 21 сентября, и Сильвестр Сталлоне снова выйдет на тропу криминальных войн. Но что делать, если терпения уже нет, а пересматривать прошлые серии не хочется? На помощь приходят три отличных сериала, которые легко скрасят ожидание.

«Рэй Донован» (2013–2020)

На первый взгляд, это совсем не про мафию, а про Голливуд. Лив Шрайбер играет Рэя Донована — бывшего бостонского гангстера, который переквалифицировался в «чистильщика» для самых влиятельных людей Лос-Анджелеса.

Он решает чужие проблемы, отмывает чужие грешки, но тут появляется его отец (Джон Войт), вернувшийся из тюрьмы и намеренный кроить жизнь сына под себя.

Семь сезонов напряжённой драмы с брутальной атмосферой и выдающейся актёрской игрой — отличный вариант для поклонников «Короля Талсы».

«Крёстный отец Гарлема» (2019–…)

Форест Уитакер в роли харизматичного Бампи Джонсона, вернувшегося после десятилетнего срока в родной Гарлем, где всё уже поделено итальянской мафией. Но отдавать власть он не собирается.

В сериале сошлось сразу всё: реальные исторические фигуры, социальные конфликты 60-х и суровые разборки за районы Нью-Йорка.

«Король Талсы» тоже держится на столкновении старых правил и новых порядков — именно это и делает «Крёстного отца Гарлема» идеальным спутником.

«Лиллехаммер» (2012–2014)

Один из самых необычных сериалов о мафии последних лет. Стивен Ван Зандт (тот самый Сильвио из «Клана Сопрано») играет мафиози, который после сделки с ФБР оказывается не где-нибудь, а в норвежской глубинке.

Культурный шок, абсурдные ситуации и попытки построить в «Лиллехаммере» свою «маленькую Америку» — смесь комедии и криминала получилась неповторимой. Идеальный выбор, если хочется чего-то полегче, чем суровые американские драмы.

Так что до возвращения Двайта Манфреди можно скоротать время с тремя очень разными, но одинаково захватывающими сериалами. А потом уже вернуться к самому брутальному мафиозному пенсионеру современного ТВ.

