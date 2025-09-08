Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

8 сентября 2025 20:05
Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

Слай вернется на экраны уже через пару недель.

До премьеры третьего сезона «Короля Талсы» остались буквально считанные дни — старт намечен на 21 сентября, и Сильвестр Сталлоне снова выйдет на тропу криминальных войн. Но что делать, если терпения уже нет, а пересматривать прошлые серии не хочется? На помощь приходят три отличных сериала, которые легко скрасят ожидание.

Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

«Рэй Донован» (2013–2020)

На первый взгляд, это совсем не про мафию, а про Голливуд. Лив Шрайбер играет Рэя Донована — бывшего бостонского гангстера, который переквалифицировался в «чистильщика» для самых влиятельных людей Лос-Анджелеса.

Он решает чужие проблемы, отмывает чужие грешки, но тут появляется его отец (Джон Войт), вернувшийся из тюрьмы и намеренный кроить жизнь сына под себя.

Семь сезонов напряжённой драмы с брутальной атмосферой и выдающейся актёрской игрой — отличный вариант для поклонников «Короля Талсы».

Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

«Крёстный отец Гарлема» (2019–…)

Форест Уитакер в роли харизматичного Бампи Джонсона, вернувшегося после десятилетнего срока в родной Гарлем, где всё уже поделено итальянской мафией. Но отдавать власть он не собирается.

В сериале сошлось сразу всё: реальные исторические фигуры, социальные конфликты 60-х и суровые разборки за районы Нью-Йорка.

«Король Талсы» тоже держится на столкновении старых правил и новых порядков — именно это и делает «Крёстного отца Гарлема» идеальным спутником.

Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

«Лиллехаммер» (2012–2014)

Один из самых необычных сериалов о мафии последних лет. Стивен Ван Зандт (тот самый Сильвио из «Клана Сопрано») играет мафиози, который после сделки с ФБР оказывается не где-нибудь, а в норвежской глубинке.

Культурный шок, абсурдные ситуации и попытки построить в «Лиллехаммере» свою «маленькую Америку» — смесь комедии и криминала получилась неповторимой. Идеальный выбор, если хочется чего-то полегче, чем суровые американские драмы.

Так что до возвращения Двайта Манфреди можно скоротать время с тремя очень разными, но одинаково захватывающими сериалами. А потом уже вернуться к самому брутальному мафиозному пенсионеру современного ТВ.

Ранее мы писали: Загадочный «Плюрибус» станет самым грандиозным сериалом со времен «Игры престолов»: звезда «Во все тяжкие» не даст соврать

Фото: Кадр из сериала «Король Талсы» и других сериалов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте Читать дальше 9 сентября 2025
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря Читать дальше 7 сентября 2025
Не только «Миротворец»: 5 сериалов о пришельцах с рейтингом 7+ — над № 2 работал Фрэнсис Форд Коппола Не только «Миротворец»: 5 сериалов о пришельцах с рейтингом 7+ — над № 2 работал Фрэнсис Форд Коппола Читать дальше 6 сентября 2025
Киберпанк — это не только «Бегущий по лезвию»: вот 10 фильмов и сериалов, которые перенесут вас в мир неона и машин Киберпанк — это не только «Бегущий по лезвию»: вот 10 фильмов и сериалов, которые перенесут вас в мир неона и машин Читать дальше 6 сентября 2025
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть Читать дальше 5 сентября 2025
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю Читать дальше 9 сентября 2025
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны Читать дальше 9 сентября 2025
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков Читать дальше 9 сентября 2025
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди Читать дальше 9 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше