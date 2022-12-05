Норвежская тюрьма или гостиничный номер: интересный, но сложный тест

Когда мы слышим слово “тюрьма”, ассоциации, которые у нас возникают, вряд ли можно назвать приятными. Аскетичность, суровость, даже жестокость - вот что приходит на ум при упоминании мест не столь отдаленных. Существуют тюрьмы, которые получили печальную известность и воспринимаются как филиал ада на земле - например, бразильский тюремный комплекс Карандиру. Однако есть тюрьмы, в которые, как бы парадоксально это ни звучало, мечтают попасть многие заключенные. Ярким тому примером является норвежская тюрьма на острове Бастой. Расположенная в живописном месте и оснащенная деревянными коттеджами, пляжами, сауной, она является объектом грез для всех преступников скандинавской страны. Статистика говорит сама за себя: первое десятилетие существования этой тюрьмы из нее бежали только пять человек, причем трое из них по доброй воле вернулись обратно с повинной. Помимо всех вышеперечисленных благ, на Бастое заключенные могут заниматься музыкой и актерским мастерством, читать книги и сидеть в интернете - правда, лишь ограниченное время.

Сможете ли вы отличить интерьеры норвежских тюрем от гостиничных номеров? Проверьте свою интуицию с помощью необычного теста.