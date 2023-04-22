Нормальный человек ужаснется, увидев крошечную квартиру Алисы Тепляковой (фото)

Алиса Теплякова известна на всю страну как одна из умнейших школьниц. Уже в девять лет девочка сдала ЕГЭ по нескольких предметам и поступила на психфак МГУ. Публика внимательно следила за увлечениями юного гения, но мало кто догадывался, как складывается домашний быт вундеркинда.

Как оказалось, Алиса растет вместе с шестью братьями и сестрами. Все они отличаются завидными умственными способностями, а их родители, Наталья и Евгений, поддерживают детей и помогают им заниматься.

При этом быт многодетной семьи нельзя назвать комфортным. Все восемь членов семьи Тепляковых вынуждены ютиться в однокомнатной квартире. Мама семейства уже долгие годы в декретном отпуске, а зарплаты отца едва хватает на обычные нужды, не то, что на ипотеку.

О быте Тепляковых можно узнать из их социальных сетей. Семья не скрывает, что главная сложность в их жизни — это отсутствие просторной квартиры и «ресурсов взрослых». При этом родители отмечают, что их не интересует карьера или финансовый успех.