Нордический нуар, Джиллиан Андерсон, ирландские маньяки: 6 сериалов для тех, кто ждет-не дождется 2 сезон «Отдела нераскрытых дел»

У большинства из этих проектов всего-то один сезон.

Если после финала «Отдела нераскрытых дел» (Dept. Q) вам не хватает мрачных детективов с упрямыми сыщиками и леденящими душу тайнами — вот вам шесть сериалов, которые заставят забыть про сон. Здесь будут и исчезнувшие без вести, и серийные убийцы, и даже парочка неожиданных поворотов — без спойлеров, конечно.

1. «Жертва» (The Victim)

Британский мини-сериал, который доказывает: материнская любовь может быть опаснее ножа. Анна Дин (Келли Макдональд) — женщина, чьего сына убили 14 лет назад. Теперь её судят за то, что она раскрыла личность предполагаемого убийцы… и тот едва не погиб от рук разъярённой толпы.

Вопрос в том — тот ли это человек? «Жертва» мастерски балансирует на грани между правдой и паранойей, а Келли Макдональд (кстати, играющая психотерапевта Мёрка в «Отделе нераскрытых дел») выдает потрясающий актерский перформанс.

2. «Секреты, которые мы храним» (Secrets We Keep)

Дания, элитный район Копенгагена. Пропадает няня — и никто, кроме соседки Сесили, не замечает её исчезновения. Богатые работодатели пожимают плечами: «Уехала, бывает». Но Сесили чувствует неладное и начинает собственное расследование.

Сериал — идеальный микс детектива и социальной драмы: здесь и классовое неравенство, и расовые предрассудки, и куча секретов за красивыми фасадами особняков. Если в «Отделе нераскрытых дел» вам нравился мотив «один против системы» — тут он звучит ещё громче.

3. «Кросс» (Cross)

Алекс Кросс — легендарный герой книг Джеймса Паттерсона, психолог и детектив в одном лице. В «Кроссе» он расследует похищение женщины серийным убийцей, и с каждой серией пазл становится всё мрачнее.

Сравнивать с «Отделом нераскрытых дел» можно не только из-за холодных дел, но и из-за главного героя: Кросс, как и Карл Мёрк, — человек с тёмным прошлым, который ищет спасения в работе. Только вот методы у него куда менее законопослушные.

4. «Скучаю по тебе» (Missing You)

Детектив Кэт Донован 11 лет не может оправиться от двух ударов: исчезновения жениха и гибели отца. И вот однажды она видит… своего бывшего на сайте знакомств. Теперь Кэт должна выяснить: кто её обманывал все эти годы — память или окружающие?

Мини-сериал по книге Харлана Кобена — это классический «клубок лжи»: чем сильнее тянешь за ниточку, тем страшнее разматывается правда. А финал оставит вас с открытым ртом — гарантируем.

5. «Крах» (The Fall)

Белфаст, серия жестоких убийств, и над всем этим — ледяная, невозмутимая детектив Стелла Гибсон (Джиллиан Андерсон). Её противник — семейный психолог Пол Спектор (Джейми Дорнан), который по ночам превращается в маньяка.

«Крах» — гипнотизирующая игра двух сильных личностей. Как и в «Отделе нераскрытых дел», здесь важны не только улики, но и психология героев. Только будьте готовы: после этого сериала какое-то время будете оглядываться в темноте.

6. «Прорыв» (The Breakthrough)

Шведский криминальный сериал, основанный на реальных событиях: 15 лет полиция не могла раскрыть двойное убийство, совершённое средь бела дня. Но новые технологии дают следствию шанс — и вот уже старые тайны всплывают наружу.

«Прорыв» — это Nordic noir в чистом виде: мрачная атмосфера, методичная работа сыщиков и ощущение, что зло где-то совсем рядом. Если вам нравился скандинавский колорит книг «Отдела Q», этот сериал станет идеальным по вайбу сиквелом.

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