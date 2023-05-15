Нонна Мордюкова закрутила роман на съемках «Бриллиантовой руки»: не поверите с кем

Сложный характер Нонны Мордюковой не был секретом ни для поклонников, ни для коллег. И даже во время съемок легендарной комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» актриса не умерила свой пыл.

Особенно непросто складывалось ее общение с Андреем Мироновым, которого она считала несамостоятельным и несерьезным. Артист, в свою очередь, припоминал звезде все ее ошибки на съемочной площадке. Но со временем конфликт урегулировался, и разногласия между двумя советскими знаменитостями сошли на нет. Такое потепление в отношениях между ними было вызвано тем, что Нонна Викторовна влюбилась в своего коллегу.

Актриса часто приглашала голубоглазого красавца в гости, и спустя время у них закрутился роман. Несмотря на разницу в возрасте и опыт непростого общения во время съемок, они старались сблизиться. Однако простая интрижка не переросла в настоящую любовь, и артисты навсегда расстались.