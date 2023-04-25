Нонна Мордюкова продержалась «за мужем» всего полгода: причина ужаснет

Больше всего на свете Нонна Мордюкова боялась не краха своей актерской карьеры, а женского одиночества. Чтобы избежать столь незавидной участи, артистка поспешила выйти замуж за Владимира Сошальского.

После этого разговоры о неудавшейся личной жизни знаменитости прекратились. Вот только счастья ей это не принесло. Всего через полгода Мордюкова поняла, что хочет развода. Причина такого поворота событий ужаснет любого.

Артистка, о которой многие мужчины в СССР могли только мечтать, устала от измен своего супруга. Судя по дальнейшему развитию событий, Мордюкова не ошиблась, когда твердо решила уйти от Сошальского.

Актер был уж слишком любвеобильным человеком: он женился семь раз, отдавая предпочтение своим молоденьким коллегам по цеху, хранить верность которым нужным не считал. Свое поведение артист объяснял тем, что если уж влюблялся, то сразу уходил к любимой женщине.