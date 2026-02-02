Оповещения от Киноафиши

«Номера как-то нет»: Навка занижала оценки, а Косторная «получила» от Тарасовой — что зрители увидели в «Ледниковом периоде»

2 февраля 2026 11:25
Соцсети Татьяна Навки

На Первом канале показали второй выпуск. 

24 января стартовал новый сезон «Ледникового периода», и 31 января зрители смогли насладиться вторым выпуском ледового шоу. В жюри снова собрались опытные судьи: Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Евгения Медведева и Максим Траньков. Они оценивали выступления команд, которые тренируют Илья Авербух и Александр Жулин.

Пары катались под хиты XX века, но не всем удалось идеально исполнить свои номера. Софья Акатьева и Артур Каспранов начали с «Ты неси меня река» от Любэ, но не обошлось без падения, их итог — 11.76 баллов. Алена Косторная и Никита Ушнев исполнили номер под композицию «Снег» и получили 11.66 баллов. Им особенно досталось от Татьяны Тарасовой.

«Элементов много. Они сделаны. Даже думала, что не будет такой большой поддержки. Видно, парень очень сильный. Но вообще номера как-то нет. Есть какой-то набор беговых и поддержек. Никакого артистизма в том, что они делали, не было», — заявила Тарасова.

Александра Трусова и Иван Жвакин искрометно станцевали под «Тополиный пух», однако получили 11.62 баллов. Тарасова напомнила, что Александра отлично прыгает, однако таких элементов не хватало.

Выступление Татьяны Волосожар и Семена Елистратова на «Я люблю тебя до слез» было почти идеальным, несмотря на падение. Их оценили на 11.80, хотя Татьяна Навка снизила оценку за ошибку. Фигуристка была особенно строга в этот вечер. Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков выступили под «Мелодию» Муслима Магомаева, заработав 11.70 баллов.

Завораживающий номер Евгении Тарасовой и Георгия Славороссова под композицию «Чистые пруды» получил 11,98 балла. Татьяна Тотьмянина и Федор Федотов с «Угонщицей» не смогли превзойти конкурентов и завершили с результатом 11.84 балла. Анна Щербакова выступала с Марком Рудаковским под «Эхо любви». Судьи оценили номер на 11.92 баллов. Прекрасно выступили Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский. За номер под песню «Очарована, околдована» красивая пара получила 11.94. Триумфаторами стали Александра Степанова и Иван Скобрев. Они выступили под композицию «Зима», получив максимальный балл.

Фото: Соцсети Татьяна Навки
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
