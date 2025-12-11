Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

Кристофер Нолан, похоже, всерьез решил, что путь Одиссея — это не только про героев, но и про зрителей. Его новая «Одиссея», эпический боевик по Гомеру с Мэттом Деймоном в главной роли, выйдет только в 2026 году, но голливудский волшебник уже готов выкатить шестиминутный пролог. И посмотреть его можно… ну, почти никак.

Только в IMAX 70 мм. Только на ограниченном количестве площадок. И только перед конкретными фильмами, возвращенными в повторный прокат. Если вы надеялись, что Нолан просто зальет ролик в Сеть — вы явно его явно недооценили.

Игра по правилам Нолана

12 декабря пролог «Одиссеи» начнут показывать перед «Грешниками» и «Битвой за битвой», но только там, где поддерживается формат IMAX 70 мм. Это уже любимый формат Нолана, и он не собирается изменять традиции: раз уж фильм полностью снят на 70-миллиметровые IMAX-камеры, то и первые кадры должны появиться именно в лучшем формате. Чуть позже, перед выходом «Аватара: Огонь и пепел», покажут уже укороченную версию трейлера.

С «Оппенгеймером» такой трюк сработал: тогда зрители пересекали штаты, чтобы попасть именно на пленочную версию. IMAX-билеты сметали за недели. Похоже, Нолан решил повторить эксперимент, только теперь ставки выше — «Одиссея» стала самым дорогим фильмом в его карьере.

Чего ждать от фильма?

Сюжет хранят под замком, но опорная точка ясна: Мэтт Деймон — Одиссей, возвращающийся домой с войны. На его пути — циклопы, сирены, Кирка, боги и худший враг любого путешественника — горящие сроки.

Актерский состав под стать масштабу: Том Холланд — Телемах, а также Энн Хэтэуэй, Зендая, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Джон Бернтал. Складывается ощущение, что Нолан собрал половину Голливуда, чтобы переснять школьную программу, но так, чтобы никто не заскучал.

Съемки прошли в Марокко, Греции, Шотландии, Италии, Исландии, Западной Сахаре — короче, объедили они почти полмира. И старания режиссера не были напрасными.

Universal решила, что статус Нолана позволяет делать ход конем: на IMAX-сеансы продажи открыли за 12 месяцев до премьеры. И, конечно, люди начали покупать. Если Нолан зовет, надо занимать очередь заранее, иначе будете смотреть на обычном экране, предварительно собрав все спойлеры в интернете.

Пролог к «Одиссее» — подарок, но с условиями. Нолан превращает поход в кино в испытание на верность большому экрану. У иностранных зрителей есть хотя бы минимальный шанс увидеть первые кадры, а вот россиянам, скорее всего, придется ждать слива или официального трейлера.

Ранее мы писали: 10 фильмов на IMDb были самыми хайповыми в 2025-м: верится с трудом, но до оценки 8.0 не дотянул ни один