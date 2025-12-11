Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

11 декабря 2025 12:48
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

Universal решили устроить «квест» для зрителей.

Кристофер Нолан, похоже, всерьез решил, что путь Одиссея — это не только про героев, но и про зрителей. Его новая «Одиссея», эпический боевик по Гомеру с Мэттом Деймоном в главной роли, выйдет только в 2026 году, но голливудский волшебник уже готов выкатить шестиминутный пролог. И посмотреть его можно… ну, почти никак.

Только в IMAX 70 мм. Только на ограниченном количестве площадок. И только перед конкретными фильмами, возвращенными в повторный прокат. Если вы надеялись, что Нолан просто зальет ролик в Сеть — вы явно его явно недооценили.

Игра по правилам Нолана

12 декабря пролог «Одиссеи» начнут показывать перед «Грешниками» и «Битвой за битвой», но только там, где поддерживается формат IMAX 70 мм. Это уже любимый формат Нолана, и он не собирается изменять традиции: раз уж фильм полностью снят на 70-миллиметровые IMAX-камеры, то и первые кадры должны появиться именно в лучшем формате. Чуть позже, перед выходом «Аватара: Огонь и пепел», покажут уже укороченную версию трейлера.

Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

С «Оппенгеймером» такой трюк сработал: тогда зрители пересекали штаты, чтобы попасть именно на пленочную версию. IMAX-билеты сметали за недели. Похоже, Нолан решил повторить эксперимент, только теперь ставки выше — «Одиссея» стала самым дорогим фильмом в его карьере.

Чего ждать от фильма?

Сюжет хранят под замком, но опорная точка ясна: Мэтт Деймон — Одиссей, возвращающийся домой с войны. На его пути — циклопы, сирены, Кирка, боги и худший враг любого путешественника — горящие сроки.

Актерский состав под стать масштабу: Том Холланд — Телемах, а также Энн Хэтэуэй, Зендая, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Джон Бернтал. Складывается ощущение, что Нолан собрал половину Голливуда, чтобы переснять школьную программу, но так, чтобы никто не заскучал.

Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

Съемки прошли в Марокко, Греции, Шотландии, Италии, Исландии, Западной Сахаре — короче, объедили они почти полмира. И старания режиссера не были напрасными.

Universal решила, что статус Нолана позволяет делать ход конем: на IMAX-сеансы продажи открыли за 12 месяцев до премьеры. И, конечно, люди начали покупать. Если Нолан зовет, надо занимать очередь заранее, иначе будете смотреть на обычном экране, предварительно собрав все спойлеры в интернете.

Пролог к «Одиссее» — подарок, но с условиями. Нолан превращает поход в кино в испытание на верность большому экрану. У иностранных зрителей есть хотя бы минимальный шанс увидеть первые кадры, а вот россиянам, скорее всего, придется ждать слива или официального трейлера.

Ранее мы писали: 10 фильмов на IMDb были самыми хайповыми в 2025-м: верится с трудом, но до оценки 8.0 не дотянул ни один

Фото: Кадры из фильма «Одиссея» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть «Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть Читать дальше 11 декабря 2025
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре «Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре Читать дальше 11 декабря 2025
«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса» «Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса» Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше