Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

12 декабря 2025 21:03
Любителям жанра можно смело включать любую ленту из подборки – впечатлений хватит на месяцы вперед.

Фантастика в кино не ограничивается историями об инопланетянах и кучей спецэффектов. Это прежде всего редкая свобода ставить самые неудобные вопросы о нас самих.

При этом лентам часто удается обернуть ключевые вопросы в самые неожиданные формы: от приключений на краю чёрной дыры до лабиринта снов или повседневности, где что-то пошло не так.

Предлагаем погрузиться в 10 таких фильмов, которые, по единодушному мнению зрителей IMDb, сделали это блистательно.

1. «Начало», 2010

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.8

Гений Кристофер Нолан подарил миру один из самых сложных и визуально совершенных фильмов десятилетия. Сюжет о проникновении в сны ради кражи идей – это многослойный ребус, где каждая деталь имеет значение.

Несмотря на «Оскар» за спецэффекты, главной наградой для создателей стала нескончаемая дискуссия зрителей вокруг открытого финала. Нолан намеренно оставил нам пространство для бесконечных интерпретаций, превратив просмотр в увлекательную интеллектуальную игру.

2. «Звёздные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар», 1980

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.7

Для многих фанатов эта часть саги остаётся непревзойдённой. Здесь «Звёздные войны» повзрослели: история стала мрачнее, конфликты – глубже, а персонажи – сложнее.

Появление загадочного мастера Йоды, культовое откровение о родстве героев и образ харизматичного негодяя Лэндо Калриссиана создали идеальный баланс между приключением и драмой. В итоге фильм стал золотым стандартом и для франшизы, и для всего космического эпоса.

3. «Матрица», 1999

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.7

Революция в кино случилась на стыке тысячелетий. Вачовски не просто хайпанули крутой съемкой, а предложили поколению философскую притчу о выборе между комфортной ложью и горькой правдой.

История Нео, избранного, который должен разбудить человечество от цифрового сна, стала главной метафорой рубежа эпох. Этот фильм навсегда изменил визуальный язык боевиков и заставил миллионы зрителей задуматься: а не живём ли мы сами в симуляции?

4. «Интерстеллар», 2014

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.7

Кристофер Нолан вновь бросает вызов воображению, теперь через призму научной достоверности. Консультантом выступил физик-теоретик Кип Торн, благодаря чему чёрные дыры и гравитационные аномалии показаны с невероятной точностью.

За эпичным путешествием через червоточину скрывается трогательная история отца, пытающегося спасти своих детей. Это кино, где космический масштаб служит фоном для самого простого и сильного человеческого чувства – любви.

5. «Терминатор 2: Судный день», 1991

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.6

Редкий случай, когда сиквел затмил оригинал, надолго став эталоном для всех фантастических экшенов. Джеймс Кэмерон совершил технологический прорыв, впервые масштабно использовав компьютерную графику для создания жидкометаллического Т-1000.

Но фильм запомнился не только спецэффектами. В его сердце – неожиданная и трогательная история превращения кибернетического убийцы в защитника и почти что отца для Джона Коннора.

6. «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», 1977

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.6

Фильм, который создал современную поп-культуру. Джордж Лукас, рискуя всем, с нуля построил целую галактику, смешав сказку, самурайские фильмы и космическую оперу.

Несовершенные, но очаровательные спецэффекты, легендарный саундтрек Джона Уильямса и вечное противостояние Добра и Зла породили феномен, выходящий далеко за рамки кино.

7. «Назад в будущее», 1985

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.5

Идеальный приключенческий фильм, где фантастический сюжет служит основой для блестящей комедии. Идея подростка, случайно попавшего в прошлое и чуть не помешавшего знакомству собственных родителей, гениальна в своей простоте.

Неунывающий Марти МакФлай, чудаковатый док Браун и их путешествие на DeLorean стали символом целой эпохи, доказывая, что хорошая история остаётся актуальной вне зависимости от года на табло машины времени.

8. «Престиж», 2006

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.5

Ещё один шедевр Нолана, на этот раз викторианская драма под маской фантастического триллера. Жестокое соперничество двух иллюзионистов, готовых ради лучшего фокуса на жертву, на эксперименты и предательство, исследует природу одержимости.

Фильм, как хороший фокус, построен на трёх актах: «Завязка», «Превращение» и «Исчезновение». И его главный сюрприз ждёт зрителя не в середине, а в самом финале, заставляя пересмотреть всё, что было до этого.

9. «Чужой», 1979

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.5

Ридли Скотт перенёс камерный хоррор в бездну космоса, создав эталонный образец саспенса. История команды грузового корабля «Ностромо», столкнувшейся с идеальным организмом-убийцей, пугает не количеством крови, а атмосферой безысходного ужаса и клаустрофобии.

А появление Эллен Рипли в лице Сигурни Уивер подарило миру одну из самых сильных героинь в истории кино.

10. «Дюна: Часть вторая», 2024

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Рейтинг IMDb: 8.4

Дени Вильнёв сделал невозможное: снял сиквел, который не просто продолжает, а превосходит первую часть по эпичности и драматизму. Путь Пола Атрейдеса от изгнанника до пророка фрименов – это гипнотическое размышление о судьбе, власти и разрушительной цене священной войны.

Фильм мгновенно стал классикой, доказав, что умная масштабная фантастика жива.

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
