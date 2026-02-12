Эксперимент удался: Нолан назвал главное отличие «Интерстеллара» от других своих фильмов — это не сразу бросается в глаза

Когда в 2014 году вышел «Интерстеллар», у Кристофера Нолана уже была репутация режиссера, который мастерски жонглирует временем и пространством, но держит эмоции под контролем. Идеальные конструкции, запутанные сюжеты — и никакой сентиментальности. Так считали многие.

Один продюсер анонимно бросил про Нолана фразу, которая засела в нем надолго:

Он холодный парень, который снимает "холодные" фильмы.

Режиссер не стал спорить вслух. Вместо этого он взял сценарий младшего брата Джонатана, который несколько лет пролежал без дела: еще с тех пор, когда проект собирался ставить Стивен Спилберг.

Тогда в центре истории был не парадокс времени и не теория относительности, а отец, который улетает в космос и просто отчаянно хочет вернуться к дочери. Нолан, хоть и снова добавил «холодности», но все-таки сознательно делал фильм «непохожим на себя».

Он не избегал крупных планов, не обрезал паузы, позволял героям плакать и злиться. Главные герои не прятали своих чувств, а зрителю дали время проникнуться всем этим.

Он получился очень эмоциональным. Именно такой фильм я хотел снять. Это фильм, который не скрывает своих чувств.

«Интерстеллар» собрал больше 750 миллионов долларов, получил «Оскар» за визуальные эффекты и море признания. Но для самого режиссера он стал чем-то личным. Способом доказать, что за сложными конструкциями всегда был человек, который просто ждал подходящей истории.