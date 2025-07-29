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Нолан — гений, но Кончаловский не хуже: топ-5 адаптаций «Одиссеи» Гомера, которые помогут разобраться в запутанном сюжете

29 июля 2025 10:52
Нолан — гений, но Кончаловский не хуже: топ-5 адаптаций «Одиссеи» Гомера, которые помогут разобраться в запутанном сюжете

Древнегреческий эпик в исполнении Нолана точно не станет легкой историей на вечер, так что подготовиться лучше заранее.

Хотя сами они мало что имеют общего с реальной жизнью, древнегреческие мифы никогда не оставались лишь в рамках самой обычной школьной программы. Сюжеты, вдохновленные всевозможными легендами о могущественных богах и их жизни, то и дело мелькают и в современном кинематографе, просто далеко не всегда зрителю удается разглядеть такие специфичные отсылки.

Следующий фильм Кристофера Нолана, однако, станет самой что ни на есть настоящей адаптацией «Одиссеи» Гомера, пополнив список уже существующих экранизаций легендарной поэмы — о таких фильмах рассказываем в этой подборке.

«Одиссея» (1997)

Нолан — гений, но Кончаловский не хуже: топ-5 адаптаций «Одиссеи» Гомера, которые помогут разобраться в запутанном сюжете

Двухсерийный телефильм снят Андреем Кончаловским и сам по себе является адаптацией не только «Одиссеи», но и «Илиады», другой не менее известной поэмы Гомера.

Несмотря на то, что режиссер в итоге изменил некоторые сюжетные линии и в целом создавал «Одиссею» лишь как собственный проект по мотивам поэмы, получилось вполне достойно, а основной сюжет как будто и не претерпел больших изменений. Впоследствии «Одиссея» получила похвалу и от критиков, удостоившись двух премий «Эмми», в том числе и за режиссуру Кончаловского.

«Странствия Одиссея» (1954)

Кадр из фильма «Приключения Одиссея»

Фильм, главную роль в котором сыграл Кирк Дуглас, стал одной из первых классических адаптаций гомеровской поэмы, рассказывая историю возвращения Одиссея домой к жене Пенелопе после Троянской войны.

Помимо того, что сам сюжет стал еще эпичнее благодаря перенесенным на экран битвам главного героя со всевозможными морскими монстрами, эффекта добавляло и то, что Сильвана Мангано сыграла в картине двойную роль Пенелопы и Цирцеи, тем самым играя на измененном восприятии на первой взгляд классической истории.

«Возвращение Одиссея» (2024)

Нолан — гений, но Кончаловский не хуже: топ-5 адаптаций «Одиссеи» Гомера, которые помогут разобраться в запутанном сюжете

Одна из последних современных киноадаптаций «Одиссеи», фильм больше концентрируется на совершенно другой части истории главного героя, начиная свое повествование в тот момент, когда он прибывает на Итаку после окончания войны.

Счастливого конца, однако, пока не предвидится — в то время как Одиссей сражался за родину где-то далеко, ту самую родину захватили местные молодые аристократы, взявшие в заложники его жену Пенелопу и сына Телемаха. Измученному и подавленному тяжелыми воспоминаниями о войне Одиссею придется снова найти в себе силы, чтобы победить еще одного, и не менее опасного, врага.

«Миссия Одиссея» (2002 — 2003)

Кадр из мультфильма «Миссия Одиссея»

Совместная работа Германии и Франции, мультсериал стал отличным способом представить гомеровскую классику детям. «Миссия Одиссея» получила только один сезон, в каждой серии которого главному герою предстояло справиться с тем или иным испытанием, чтобы в итоге добраться домой.

Сериал интересен тем, что к классической истории добавляет и собственные сюжетные повороты, делая «Одиссею» еще более захватывающим и в какой-то степени забавным приключением.

«О, где же ты, брат?» (2000)

Нолан — гений, но Кончаловский не хуже: топ-5 адаптаций «Одиссеи» Гомера, которые помогут разобраться в запутанном сюжете

Хотя на первый взгляд ничего «одиссейского» в фильме братьев Коэн нет, музыкальная комедия вдохновлена поэмой и содержит в себе множество отсылок к произведению Гомера.

Картина, повествующая о приключениях трех беглых каторжников, сама по себе содержит множество отсылок к культурным аспектам истории США, но древнегреческого там тоже хватает. Так, «О, где же ты, брат?» умело сочетает в себе отличающий фильмы Коэнов юмор и некоторые фантастические элементы «Одиссеи» — как, например, сирены или одноглазый торговец текстами Священного писания.

Кстати, в древнегреческой мифологии есть много чего для вдохновения и помимо «Одиссеи» — о фильмах, которые позаимствовали сюжеты у древнегреческих легенд, можно почитать в этой подборке.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «О, где же ты, брат?» (2000), «Миссия Одиссея» (2002 — 2003), «Возвращение Одиссея» (2024), «Странствия Одиссея» (1954), «Одиссея» (1997)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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