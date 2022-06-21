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Киноафиша Статьи «Ногу на плечо положила»: Волочкова заставила известного стилиста схватиться за голову

«Ногу на плечо положила»: Волочкова заставила известного стилиста схватиться за голову

21 июня 2022 17:45
«Ногу на плечо положила»: Волочкова заставила известного стилиста схватиться за голову

Знаменитость не перестает удивлять своей экстравагантной манерой общения.

Сергей Зверев рассказал, как Анастасия Волочкова показывала на нем свой шпагат. Как оказалось, поведение балерины шокировало стилиста.

По словам знаменитости, несколько лет назад он оказался в одном из респектабельных ресторанов в компании артистки. Во время вечера он вдруг увидел рядом со своим лицом золотую туфлю. Как оказалось, Волочкова решила при всех собравшихся показать свои акробатические умения именно с помощью Зверева.

«Настя на шпагат села и ногу мне на плечо так положила: „Ой, Сереж, привет“», — цитирует слова знаменитости портал Teleprogramma.pro.

Как признался Зверев, он до сих пор помнит тот пикантный инцидент. Дизайнер так и не смог понять, почему именно Волочкова позволила себе настолько раскрепощенное поведение. Однако он уверен, что подобная смелость поможет балерине стать действительно популярной и запоминающейся певицей.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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