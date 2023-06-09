Ногтя Голуб не стоит: ради кого Белый перечеркнул 11-летний брак (фото)

Это сейчас имя Анатолия Белого уже не очень охотно упоминают в России. А совсем недавно он был очень известным и востребованным артистом. Правда, поговаривают, что востребованность и известность пришли к нему не только благодаря незаурядному таланту, но и благодаря знакомству с Мариной Голуб.

Именно Голуб привела никому не известного актера к нужным людям и дала старт к успеху и деньгам. И с супругой Белый поступил вероломно и жестоко. Он променял актрису на молодого дизайнера Инессу Москвичеву.

Правда, сам артист в кулуарах рассказывал совсем другое. Дескать, он очень хотел детей, а Голуб уже имела дочь от другого мужчины на момент их брака, поэтому новые наследники в ее планы не входили. Однако факт остается фактом: актер обрел популярность, славу и нужные знакомства, а потом «заменил» артистку на более выгодную и молодую пассию.