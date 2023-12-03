Ноги уже не держат: вот как выглядит Стоянов после выхода из больницы

В последнее время в Сети регулярно появляются слухи о проблемах со здоровьем у Юрия Стоянова. Некоторые СМИ сообщали, что артист попал в больницу с гипертонией, которая угрожала его жизни.

Сам актер категорически опроверг эту информацию и поспешил успокоить поклонников — с ним все в порядке. По словам Юрия Николаевича, он посетил медицинское учреждение, чтобы сдать обычные анализы: кровь, давление, бег на тренажере. После обследования любимец публики уехал за рулем своего автомобиля.

Практически сразу после диспансеризации Стоянов отправился на открытие фестиваля «Новый сезон». Там оказалось, что здоровье звезды все же не в такой хорошей форме, как он сам заявлял. Выступать на сцене стоя артист не смог — попросил, чтобы ему принесли кресло. Актеру уже исполнилось 66 лет, поэтому такие просьбы не удивительны. Но фанаты не перестают беспокоиться о кумире.