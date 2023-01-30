Ноги-тумбы и спина горбом: Сальма Хайек оголилась на публику (фото)

За Сальмой Хайек прочно закрепился образ страстной и знойной брюнетки, от одного вида которой сердца мужчин начинают биться чаще. Однако даже такой красотке, как она, не удалось избежать модного провала.

Звезда Голливуда в свои 56 лет решилась на смелый поступок. Далеко не каждая ровесница актрисы согласилась бы оголиться на публику, а вот Хайек такую возможность упускать не стала.

На одном из недавних светских мероприятий знаменитость блистала на красной ковровой дорожке в полупрозрачном платье в пол. Наверняка артистка рассчитывала на то, что ее образ лишит публику дара речи. Так и случилось, но речь вряд ли идет о восторге.

Вместо сексуальной фигуры Хайек продемонстрировала общественности свои короткие ноги-тумбы и спину горбом. Спасти положение не сумело даже глубокое декольте, обнажившее все прелести мексиканки, которой вряд ли удастся скоро отмыться от такого позора.