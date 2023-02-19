Ноги-тумбы и спина горбом: на оголившуюся дочь Мадонны стыдно смотреть (фото)

Лурдес Леон явно не намерена оставаться в тени собственной матери — певицы Мадонны. Звездная наследница не упускает ни единой возможности, чтобы привлечь к себе повышенное внимание общественности, и, стоит признать, ей это удается.

Леон решила развивать сольную карьеру, но в настоящий момент поклонники говорят вовсе не о вокальных данных начинающей артистки. Знаменитость поразила публику тем, что засветилась в весьма провокационном образе на показе Луиса Де Хавьера в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Для выхода в свет певица надела ярко-красное мини-платье и высокие сапоги, тем самым продемонстрировав свою фигуру во всей красе. Вот только вместо комплиментов звезда нарвалась на критику. Многие отметили, что на оголившуюся дочь Мадонны стыдно смотреть. Особенно сильно в глаза бросались ее ноги-тумбы и спина горбом.

Как бы там ни было, уверенности в себе Лурдес не занимать. Мадонна не раз говорила, что с самого детства прививала дочери любовь к себе, поэтому 26-летняя Леон довольна собой, а на хейтеров не обращает никакого внимания.