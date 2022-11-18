Ноги-спички, руки как грабли: фото Высоцкой в мини вызвало оторопь

Юлия Высоцкая шокировала поклонников своим внешним видом. Несколько дней назад знаменитость отправилась на отдых в Санкт-Петербург. В своем блоге она показывает, как проходит ее отдых, однако пользователи Сети обращают внимание не на архитектуру Северной столицы, а на излишнюю худобу телеведущей.

Так, критику пользователей вызвал снимок, на котором Высоцкая позирует на одной из набережных. Она красуется в черной кожаной куртке и короткой юбке, которая подчеркивает ее ноги. По мнению фанатов, 49-летняя знаменитость выглядит чрезмерно худой и болезненной и должна как можно быстрее заняться своим здоровьем.

«Не руки, а грабли...», «Тело худое, некрасивое, на грани с уродством», «Изможденная», «Женщина не должна быть такой», — уверены пользователи Сети.

Помимо этого, многие отметили, что Высоцкая своим внешним видом подает негативный пример поклонницам. Из-за нее фанатики могут тоже начать худеть, что негативно отразится на них.