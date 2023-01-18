Ноги-спички и выпирающие косточки: россияне в шоке от новой фигуры Глюкозы

Наталья Ионова никогда не стеснялась откровенных образов и регулярно делилась с фанатами весьма пикантными фото. Артистка не позволяет себе лишних килограммов и активно занимается спортом, однако в последнее время ее состояние пугает поклонников.

Дело в том, что не так давно Глюкоза в своем блоге поделилась видео, на котором красуется в изумрудном платье с глубоким декольте, которое едва закрывает половину ее бедра. В ролике артистка стоит перед зеркалом, демонстрируя свою фигуру, что не оставили без внимания пользователи Сети — они не остались в восторге от записи.

Как отметили подписчики артистки, 36-летняя певица выглядит чрезмерно худой в публикации. По их мнению, она переусердствовала с диетами, а откровенное платье лишь подчеркивает ее проблемы с фигурой.