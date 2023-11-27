Ноги подкашиваются: Воробей честно сообщила о своем бедственном положении

Когда-то Елена Воробей была главной женщиной в российском юморе. С появлением новых телепрограмм и в связи с развитием стендап-шоу артистке пришлось потесниться на пьедестале. Пик популярности юмористки давно прошел, а с ними исчезли и многомиллионные заработки.

Воробей жалуется: веселые концерты показывают по телевидению все реже, а летом и вовсе наступает мертвый сезон, когда зрители разъезжаются по отпускам. К тому же многие предпочитают смотреть номера в записи, а не живьем.

Последние месяцы звезде было не перед кем выступать.

56-летняя артистка сетует, что ей нужна материальная помощь от государства. Проблемы с финансами вынудили Елену распродавать недвижимость. Воробей избавилась от роскошных апартаментов на черногорском курорте. Но у юмористки остается огромная квартира в российской столице, как пишет «Экспресс газета».