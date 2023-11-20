Ноги не держат, мозг угасает: в семью Малышевой пришло страшное горе

Тяжело терять близких людей. Но еще страшнее видеть, как самые родные постепенно угасают на глазах, утрачивают разум и знакомые черты. Елена Малышева поделилась с поклонниками тревожной информацией: состояние ее 90-летней мамы оставляет желать лучшего. Телеведущая страшно переживает за родительницу.

Галина Александровна много лет работала врачом в родном городе Кемерове, но с годами оставила тяжелый труд медика. Уже несколько лет женщина страдает от проблем с позвоночником, из-за этого мать звезды прикована к инвалидному креслу. Недавно бедняжка даже не смогла сесть в машину, чтобы поехать с дочерью на прогулку.

Малышева жалуется, что умственные способности ее мамочки слабеют. Но знаменитость активно помогает родственнице: устраивает чаепития, возит ее на выставки, развлекает разговорами — все для того, чтобы мозг пенсионерки работал.