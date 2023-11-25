Ноги еле волочит: помощница больше не скрывает правду о тяжелой болезни Пугачевой

Годы берут свое. Последнее время поклонники переживают за состояние 74-летней Аллы Пугачевой. Недавно певицу заметили выходящей из монастыря вместе с сыном Гарри. Исполнительница едва передвигала ноги: сложилось ощущение, что каждое движение дается бедняжке с трудом.

Пресса обратилась за комментариями к Любови Аксеновой. Помощницей артистки женщина стала еще в начале 80-х. Аксенова очень близка с Аллой Борисовной и может многое рассказать про здоровье своей подопечной. Помощница призналась, что Пугачева давно испытывает трудности с ногами.

Много лет исполнительница не жалела себя, снимаясь в телепередачах и отправляясь в изнуряющие гастрольные туры. Звезда пела и радовала публику, несмотря на дикую боль в левой ноге. По признанию Любови Аксеновой, порой артистка была вынуждена выступать босиком. Эти подробности поведала женщина «Комсомольской правде».