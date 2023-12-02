Ноги дергали, японцу дали пинка: как снимали самую пикантную сцену в «Интердевочке»

В Советском Союзе снять откровенную сцену в кино было невероятно сложно. Цензура не пропускала эротику, считая ее безнравственной. Но даже при таких ограничениях некоторые актрисы решились сниматься без одежды. Одной из них была Елена Яковлева.

Артистка, которая уже имела опыт съемок и играла в театре, получила «на свою голову» настоящую славу после выхода фильма «Интердевочка» в 1989 году. В этой драме рассказывалась история девушки легкого поведения, роль которой исполнила сама Яковлева.

Фильм вызвал шок у советских зрителей, но актриса не согласилась полностью обнажиться перед камерой. Съемочной группе пришлось искать выход, и звезде пришлось имитировать сцену близости с японским клиентом. Она настояла на том, чтобы эпизод снимался без участия ее партнера.