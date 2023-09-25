Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ногами по еде: эту выходку Королевой на федеральном канале еще не скоро забудут

Ногами по еде: эту выходку Королевой на федеральном канале еще не скоро забудут

25 сентября 2023 16:30
Ногами по еде: эту выходку Королевой на федеральном канале еще не скоро забудут

Певица ушла в отрыв.

Когда-то у Наташи Королевой была репутация скромницы, исполнявшей невинные романтические композиции «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Подсолнухи». Но с годами исполнительница поменяла свое амплуа, погрязнув в череде скандалов. Одна из главных героинь светской хроники, певица отличилась в программе «Сегодня вечером».

Шоу было посвящено 50-летнему юбилею звезды, который она провела в кругу коллег и близких людей. Для Королевой подготовили бодрую и захватывающую программу. Не обошлось и без казусов: в кадре исполнительница прошлась голыми стопами по рассыпанным ягодам на потеху публике.

Странное действо представляет собой не что иное, как классический способ приготовления вин. В Европе издавна принято давить виноград ногами, как в культовой сцене фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано.

Ногами по еде: эту выходку Королевой на федеральном канале еще не скоро забудут
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из телешоу «Сегодня вечером» на Первом канале
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше