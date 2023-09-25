Ногами по еде: эту выходку Королевой на федеральном канале еще не скоро забудут

Когда-то у Наташи Королевой была репутация скромницы, исполнявшей невинные романтические композиции «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Подсолнухи». Но с годами исполнительница поменяла свое амплуа, погрязнув в череде скандалов. Одна из главных героинь светской хроники, певица отличилась в программе «Сегодня вечером».

Шоу было посвящено 50-летнему юбилею звезды, который она провела в кругу коллег и близких людей. Для Королевой подготовили бодрую и захватывающую программу. Не обошлось и без казусов: в кадре исполнительница прошлась голыми стопами по рассыпанным ягодам на потеху публике.

Странное действо представляет собой не что иное, как классический способ приготовления вин. В Европе издавна принято давить виноград ногами, как в культовой сцене фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано.