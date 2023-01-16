Ночной кошмар россиян: туристы были в недоумении от этого запрета в СССР

Многие до сих пор не догадываются, в чем причина этого правила.

Жизнь в СССР шокировала многих иностранцев. Жители других стран не понимали уклада коммунизма и многих его особенностей, а особенно их поражало количество запретов, распространенных среди граждан страны.

Так, самой удивительной для туристов казалась практика переучивать левшей. Они не понимали, как на государственном уровне можно запретить людям писать другой рукой и почему детей с самых ранних лет старательно переучивали делать все только правой рукой.

Как оказалось, столь необычный запрет связан с унификацией. Большая часть предметов, производимых в стране, была приспособлена для правшей. И если в быту это просто создавало небольшие неудобства, то на производстве могло привести к серьезным травмам. Поэтому руководство страны было уверено: легче запретить эту особенность и переучить всех левшей, что точно обезопасит их жизнь.