Ночной кошмар наложниц: каким был настоящий султан Сулейман

Реальная жизнь исторических личностей не всегда была такой же интересной, какой ее показывают создатели популярных художественных фильмов и сериалов. К тому же главных героев в таких проектах чаще всего играют самые красивые актеры.

Так, на роль Сулеймана кастинг-директора «Великолепного века» выбрали высокого и статного голубоглазого мужчину с невероятной харизмой. Халит Эргенч влюбил в себя зрительниц, и многие действительно стали считать, что настоящий султан был так же притягателен. Тем не менее историки утверждают обратное.

В реальности османский правитель не отличался хорошей физической формой.

У него был лишний вес, а из-за частных конных походов его ноги немного деформировались. Сулейман с трудом ходил, переваливаясь с одной ноги на другую. К тому же у султана были ярко-желтые зубы и огромный нос. Он был настоящим кошмаром наложниц, так что современные зрительницы точно не стали бы симпатизировать такому малопривлекательному герою. Поэтому создатели сериала и пригласили в проект Халита Эргенча.