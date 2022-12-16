Ночной кошмар многих дам: как выглядит женщина с самым большим размером ноги

Традиционно у женщин по всему миру находится немало комплексов по поводу собственной внешности. Одни недовольны весом, другие — ростом, а третьи — размером ноги. В культуре закрепился образ Золушки с крохотной ножкой, поэтому те дамы, которые в эти стандарты не вписываются, считают себя неженственными. Даже красавица Одри Хепберн жутко стеснялась своего 41-го размера ноги.

Но Таня Херберт из Техаса обошла всех женщин. Она оказалась обладательницей самых гигантских ступней в мире среди представительниц прекрасного пола. Их длина составляет около 33 см, что обеспечило ей попадание в «Книгу рекордов Гиннесса». Женщина носит обувь 50-го размера. Таня еще и довольно высокая, хотя тут она рекорд не поставила — при росте в 207,66 см она несколько ниже Румейсы Гелги из Турции, которая превысила отметку в 215 см.

Херберт в интервью призналась, что вынуждена искать обувь в Интернете, так как в магазинах нет ассортимента для ее размера. Женщина приобретает ботинки с максимальным размером, чаще всего мужские, и разнашивает их дома, пока они не станут ей подходить.