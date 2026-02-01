Оповещения от Киноафиши
Меню
Ночной кошмар Хюррем: почему первый сон в Топкапы в сериале «Великолепный век» стал пророческим

1 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Великолепный век», Кадр из сериала «Великолепный век»

Создатели проекта намекали на будущее наложницы.

Сериал «Великолепный век» до сих будоражит сердца поклонников. Его можно пересматривать до дыр. При детальном просмотре можно увидеть многие намеки на будущее героев в проекте.

Что произошло в первую ночь

Когда будущая супруга султана Сулеймана попала в Топкапы, ее звали Александрой. Ее сердце разрывалось от тоски и отчаяния. Насильно вырванная из родного дома, захваченная в Крыму и против своей воли доставленная во дворец, она засыпала с мучительной душевной болью. Сон не принес ей облегчения, а лишь усилил чувство утраты и жажду мести.

В полумраке султанских покоев Александре привиделись тени ее погибшей семьи, стертой с лица земли трагическим вторжением. Она отчаянно бросилась к ним, умоляя забрать ее с собой, избавить от уготованной ей участи рабыни. Однако родители отвергли ее мольбы, их слова прозвучали как приговор. Они велели ей не искать забвения в смерти, а помнить о мести, об отмщении за их убитые жизни, за поруганную честь.

Про любовь и месть

Сердце юной пленницы забилось с новой силой, когда она осознала отсутствие во сне ее жениха, Луки.

«Где Лука?», — с надеждой спросила она.

Ночной кошмар Хюррем: почему первый сон в Топкапы в сериале «Великолепный век» стал пророческим

Родители ответили уклончиво, но их слова прозвучали как откровение:

«Луки нет с нами, он в другом месте».

Этот сон, как покажет будущее, оказался пророческим. Лука, которого Александра любила, выжил. Более того, их пути вновь пересеклись спустя время, прежде чем Хюррем смогла взглянуть в глаза своему прошлому и исполнить волю своих погибших родителей. Но это уже совсем другая история, история мести, любви и борьбы за выживание в жестоком мире султанского гарема.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
