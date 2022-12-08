«Ночной дозор» разбудил злые силы: вот почему после съемок заговорили о проклятии

Первый российский блокбастер «Ночной дозор» появился на экранах в 2004 году и сразу же завоевал сердца российских и иностранных зрителей. Поклонники остались в восторге от мистического мира картины и ярких персонажей, но при этом мало кто догадывался, какое влияние оказали съемки на артистов проекта.

Так, еще во время работы над лентой многие начали обсуждать проклятие. Дело в том, что со многими актерами и другими участниками съемочной группы начали происходить несчастья. Например, Мария Порошина вывернула ногу, что стало ее первой травмой в кино, а у артиста Алексея Маклакова от инсульта скончалась мать.

Несчастья продолжились и после выхода картины в прокат. Римма Маркова столкнулась с проблемами со здоровьем и в течение многих лет после съемок страдала от многочисленных болезней. Она была уверена, что виноват в этом именно «Ночной дозор». Также и Жанна Фриске позднее рассказывала, что едва не утонула в море, а причина этому — как раз роль ведьмы Алисы.

Участники съемочной группы до сих пор с опаской вспоминают знаменитый проект. Многие уверены, что им не стоило играть в мистическом фильме, так как это привело к несчастьям, которые продолжались долгие годы.