«Ночной дозор» — версия 2.0: Безруков и Кологривый «охотятся на оборотней» в новом триллере, над которым работали 20 лет

В 2025 году на экраны выходит фильм, который долго был то в разработке, то в разговорах — «Август». Военный триллер от Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, режиссеров, стоявших за съемками «Любви Советского Союза».

Они собрали мощную команду, серьезный первоисточник и сюжет, в котором много напряжения. Почти вся история разворачивается в лесах Западной Беларуси. На дворе август 1944 года. Фронт движется вперед, но в тылу все еще работают вражеские диверсанты.

Найти их — задача Смерша, контрразведки, которая действует быстро, без фанфар и с полным отсутствием права на ошибку.

Что за «Август» вообще?

Сюжет основан на романе Владимира Богомолова «Момент истины» (более известен как «В августе сорок четвертого»). Это не военная сага и не боевик. Ближе к триллеру — с элементами сыска, наблюдений, психологического напряжения. Кто-то среди своих — не свой, и это нужно доказать.

Главную роль — капитана Павла Алехина — исполняет Сергей Безруков. Его герой — бывший агроном-селекционер (серьезно), который теперь вычисляет «нестандартное поведение» не у растений, а у подозреваемых. Вроде бы тихий, наблюдательный, но с острым чутьем и способностью анализировать все на ходу.

Напарник Алехина — Евгений Таманцев, старший лейтенант. Его играет Никита Кологривый. До войны — пограничник, которому явно досталось по жизни. Он вспыльчивый, не всегда держит себя в руках и мучается кошмарами.

Кроме них, в фильме снялись Павел Табаков, Даниил Воробьев, Роман Мадянов и другие — подборка плотная, актерски сильная.

Долго шли к тому, чтобы начать съемки

Продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов к фильму подошли с большим запасом времени. В буквальном смысле: идея адаптировать роман обсуждалась еще в начале 2000-х.

Сам Богомолов называл прошлые экранизации неудачными — слишком упрощали, не вникали в суть. На этот раз команда решила не гнать лошадей и учесть все: технические детали, атмосферу, нюансы диалогов.

И вот тут прозвучало интересное сравнение: «Август» — это наш новый «Ночной дозор», — говорит Максимов. Не по жанру, конечно, а по глубинному смыслу.

Аналогия простая: оба фильма про то, как ловят оборотней. Про то, как под личиной самого спокойного, скромного, обаятельного человека может скрываться чудовище, готовое откусить тебе голову. Наши главные герои — охотники на оборотней, — объяснил продюсер.

Премьера назначена на 25 сентября 2025 года. Обещают не очередной «фильм про войну», а триллер с характером. Будет ли это новая веха — посмотрим. В любом случае это кино, которое делали долго и вдумчиво. Большая редкость.

