«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное

Мария Болтнева прославилась благодаря роли Насти в сериале «Глухарь». Его героиня, возлюбленная Дениса Антошина, смогла изменить свою жизнь и оставить сомнительную карьеру «ночной бабочки».

Казалось бы, в реальности актриса является полной противоположностью экранного образа. Она выучилась на режиссера, снимает короткометражки, а в ближайшем будущем планирует переключиться и на полнометражное кино. Также артистка воспитывает троих сыновей и умудряется быть примерной матерью, несмотря на плотный рабочий график.

Но в юности Мария была намного ближе к своему экранному образу. В Сети появился ряд записей, в которых молодая Болтнева предстает в достаточно пикантных ситуациях. Видео эротического содержания актрису совершенно не смущают. Женщина с иронией относится к своему прошлому и не отрицает, что после переезда в Москву искала возможность подзаработать и снялась в некоторых достаточно откровенных роликах.