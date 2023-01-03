Ночь с ней стоила 850 тысяч долларов: какой в юности была самая дорогая гейша в истории

Мировой интерес к гейшам возник в 1997 году, когда на полках книжных магазинов появилась книга Артура Голдена. Автор описал вымышленную героиню, работающую в Киото. «Мемуары гейши» оказались наполнены точными японскими обычаями и культурой. Оказалось, что всю информацию он получал из первых рук: история Минэко Ивасаки была положена в основу книги.

С гейшей Артур познакомился в 1990-х. К тому времени 40-летняя женщина уже давно ушла из профессии. Минэко польстил интерес журналиста к ее культуре, и она согласилась на интервью. Каково же было ее удивление, когда вместо статьи вышла целая книга, где гейши были представлены обыкновенными падшими женщинами. Особенно оскорбил ее тот факт, что Голден в тексте отметил, как Ивасаки якобы продала невинность за 850 тысяч долларов.

Минэко подала в суд и получила солидную компенсацию от автора. Однако ее репутации был нанесен серьезный урон. Чтобы оправдать себя, Ивасаки даже написала биографию. Она не отрицала, что была гейшей, но подавала себя, как женщину, о которой мечтали мужчины не только Японии, но и всего мира. В год она зарабатывала 500 тысяч долларов, что было огромной суммой по тем временам. На снимках в молодости японка действительно была очень красива — с фото смотрела нежная и трогательная, очень женственная девушка.