Киноафиша Статьи «Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки»

«Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки»

30 сентября 2025 12:19
«Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки»

Проверим, как много реплик вы запомнили.

«12 стульев» и «Бриллиантовая рука» — две культовые комедии, которые подарили зрителям бессчетное количество крылатых фраз. Однако со временем даже самые преданные поклонники могут начать путать, из какой картины та или иная реплика.

Остроты Остапа Бендера и находчивые высказывания Семена Семеныча Горбункова стали частью нашего фольклора. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните источник каждой фразы.

Сможете ли вы безошибочно определить, кому принадлежат эти знаменитые слова — героям «12 стульев» или «Бриллиантовой руки»? Сейчас выясним. Желаем удачи!

Ольга Назарова
Ольга Назарова
