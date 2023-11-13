Нижегородский маугли вырос: как сегодня выглядит одичавший мальчик

В 2010 году россияне узнали о мальчике-маугли Жене Барсукове. Ему было 13 лет, но он выглядел лишь на 9. Это было результатом плохого питания с самых малых лет. Он ходил в рваной одежде или вообще без нее, был весь в синяках и ел фрукты с кожурой, чтобы не голодать. Родители, страдающие от алкоголизма, довели мальчика до такого состояния. Ребенка забрали из семьи, и сейчас Жене уже 26.

В первые годы жизни Жени, пока была жива его бабушка, она заботилась о нем. Хотя у него были психические проблемы с самого детства, он все же развивался и даже имел успехи в учебе. Однако после смерти бабушки паренек стал диким. Родители превратили квартиру в помойку и алкопритон, забыв о Жене, который страдал от эпилепсии и других неврологических расстройств. Как Жене удалось выжить в таких условиях, остается загадкой.

После того как мальчика забрали в интернат, им начали заниматься врачи и преподаватели, он окреп и вырос. Но, к сожалению, время было упущено. Психическое и умственное развитие Жени застыло на уровне 5-летнего ребенка — на том возрасте, когда умерла его бабушка, которая заботилась о нем.

В свои 26 лет Женя может говорить, хотя словарный запас не соответствует возрасту. Он может самостоятельно есть, любит рисовать, играть и собирать пазлы. Однако не может жить самостоятельно, так как его взрослое тело скрывает сознание ребенка. Поэтому Жене придется провести оставшуюся жизнь в доме для инвалидов.