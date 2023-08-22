Ниже падать некуда: Волочкова устроила пикантную провокацию в храме

Анастасия Волочкова в последние годы известна не своими творческими успехами, а эпатажным поведением. Артистка балета регулярно оказывается в эпицентре скандалов, а не так давно была раскритикована за посещение православного храма.

Как призналась знаменитость в своих социальных сетях, она решила отправиться в храм. Там она попросила счастья не только для себя, но и для своих многочисленных поклонников.

Однако внимание фанаты обратили не на поступок Волочковой, а на ее внешний вид. Публике не понравилось, что для храма артистка выбрала бежевое платье мини с глубоким декольте, в котором проглядывало ее нижнее белье. Обсуждая наряд Волочковой, они не поскупились на осуждение и призвали ее в следующий раз следить за своим стилем.