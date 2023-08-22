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Ниже падать некуда: Волочкова устроила пикантную провокацию в храме

22 августа 2023 17:45
Ниже падать некуда: Волочкова устроила пикантную провокацию в храме

Знаменитость позволила себе лишнее в святом месте.

Анастасия Волочкова в последние годы известна не своими творческими успехами, а эпатажным поведением. Артистка балета регулярно оказывается в эпицентре скандалов, а не так давно была раскритикована за посещение православного храма.

Как призналась знаменитость в своих социальных сетях, она решила отправиться в храм. Там она попросила счастья не только для себя, но и для своих многочисленных поклонников.

Однако внимание фанаты обратили не на поступок Волочковой, а на ее внешний вид. Публике не понравилось, что для храма артистка выбрала бежевое платье мини с глубоким декольте, в котором проглядывало ее нижнее белье. Обсуждая наряд Волочковой, они не поскупились на осуждение и призвали ее в следующий раз следить за своим стилем.

Ниже падать некуда: Волочкова устроила пикантную провокацию в храме

«В храм не ходят с голыми руками и ногами...», «В церковь, как в стриптиз-клуб», «Стыд и срам», «В таком виде в храм? Какой ужас», — негодуют пользователи Сети.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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