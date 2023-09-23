Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого

Наташе Королевой в этом году исполнилось 50 лет. Сегодня она примерная жена и мать, но в молодости любила кутить с подругами. В социальных сетях артистка рассказала, как захаживала в американские стриптиз-клубы.

Кажется, поклонников звезды не должна удивить любовь певицы к откровенным танцам: ее супруг Сергей Глушко прославился именно в этой области. Но оказалось, что Королева и сама была любительницей наведаться на мужские шоу. На девичнике с подругами Наташа вспомнила, как веселилась в молодые годы.

Когда девушки отправлялись тусить, в машине не хватало места — Королевой приходилось садиться в детское кресло. Но веселилась компания от души. Они не только сидели в зале во время выступления полуобнаженных красавцев, но заказывали и приватные танцы. Такого от звезды фанаты не ожидали. Но саму Наташу, судя по всему, прошлые похождения ничуть не смущают.