Ниже падать некуда: Карл III поставил опального принца на место

Карл III в очередной раз продемонстрировал свое отношение к принцу Гарри и Меган Маркл. Король Великобритании не намерен прощать своих оскандалившихся родственников и публично их унизил.

Теперь Меган и Гарри находятся на первых строчках в рейтинге значимости членов королевской семьи, правда, с конца. Соответствующий список опубликован на официальном сайте монаршего семейства. Это означает, что сын ныне покойной Елизаветы II понизил в ранге герцогов Сассекских — отныне их имена расположены на предпоследнем месте.

Таким образом, надежды британцев на то, что смерть королевы поспособствует примирению принца Гарри с родными, не оправдались. Напротив, можно говорить о том, что со временем конфликт лишь усугубляется. Пока реакция внука Елизаветы, которому ниже падать просто некуда, на поступок отца остается неизвестной.